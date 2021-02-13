Штат Нью-Йорк, США, , 09:42 — REGNUM Губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо хотя отправить в отставку после того, как выяснилось, что были скрыты реальные показатели смертности от COVID-19 в домах престарелых с целью избежать преследования со стороны федеральной прокуратуры, пишет 12 февраля Politico.

Отставки Куомо потребовали республиканцы в законодательном собрании штата Нью-Йорк, которые раскритиковали губернатора после того, как стало известно, что администрация штата скрывала показатели смертности от COVID-19 в домах престарелых. Республиканцы уверены, что Куомо нужно немедленно привлечь к ответственности.

Как ранее писало ИА REGNUM, Куомо использовал подтасованные статистические данные своего штата, чтобы заявить, что в Нью-Йорке уровень смертности в домах престарелых намного ниже, чем в других штатах, где наблюдались крупные вспышки COVID-19. Об этом вышла статья в New York Times.