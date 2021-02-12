Цхинвал, , 15:59 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов присоединился к протестующим, которые зашли в зал заседаний парламента республики. Об этом сообщает агентство «Рес».

12 февраля у здания парламента собрались пенсионеры и сотрудники бюджетных учреждений, которым недоплачивают зарплату. Их возмутило, что из-за отсутствия кворума в парламенте до сих пор не принят государственный бюджет республики и бюджет Пенсионного фонда на 2021 год.

Бибилов поддержал протестующих и призвал оппозиционных депутатов прекратить бойкот парламента.

«Я здесь и готов ответить на их вопросы. Поймите уже, наконец — то, что вы депутаты и делайте свою работу, вы избранники народа, так работайте на народ, а не против народа», — сказал Бибилов.

Он отметил, что в уголовном деле о смерти Инала Джабиева, из-за которого оппозиционные депутаты обвиняют власти в бездействии, уже 18 томов. Президент предложил народным избранникам ознакомиться с материалами дела.

«Но они не заинтересованы в расследовании смерти Инала. Их цель внести хаос», — заявил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд оппозиционных депутатов парламента Южной Осетии в сентябре 2020 года объявили бойкот парламенту, пока не уйдет с должности генпрокурор страны Урузмаг Джагаев. Депутаты заявили, что он якобы мешает расследованию причин смерти находившегося под арестом Джабиева, которого подозревали в покушении на министра внутренних дел Южной Осетии.

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