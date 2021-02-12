Абу-Даби, , 13:19 — REGNUM Спикер парламента Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с визитом в ОАЭ, встретился 12 февраля с соотечественниками и представителями отечественных компаний, вышедших на местный рынок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Известно, что встреча прошла в пятизвездочном отеле Emirates Palace в Абу-Даби, однако в связи с пандемией коронавируса она прошла в узком кругу.

В рамках встречи южнокорейский спикер подчеркнул, что данный визит в ОАЭ направлен на углубление стратегического партнёрства между странами. Он также акцентировал внимание на том, что Национальное собрание Южной Кореи сделает все возможное, чтобы укрепить дружбы и сотрудничества во всех областях.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее Пак Бён Сок провел встречу со спикером Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем и наследным принцем Абу-Даби Махаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.

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