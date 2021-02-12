Киев, , 12:36 — REGNUM Сохранение режима прекращения огня в Донбассе является наиболее важным для руководства Украины в процессе по урегулированию конфликта, заявил 12 февраля глава офиса президента Андрей Ермак, оценивая итоги состоявшейся накануне поездки Владимира Зеленского и послов западных стран в Донбасс.

По словам Ермака, любые дальнейшие переговоры невозможно вести — «когда убивают наших людей».

«Важно, что убивают специальные группы снайперов, которые не пребывают на постоянной дислокации. То есть это провокация, очень хорошо организованная… Это профессиональные убийцы, которые именно для этого сюда приезжают», — отметил руководитель офиса президента.

При этом он отметил, что Зеленский стремится лично донести до военных важность режима прекращения огня и их важнейшую роль в его сохранении, «несмотря на провокации со стороны противника».

Согласно официальной информации Киева, 11 февраля в Донбассе были убиты двое украинских военных — один в результате огня из крупнокалиберного пулемета, другой после выстрела снайпера.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции «побывал в нескольких десятках метров от линии соприкосновения в Донбассе», сообщает пресс-служба офиса президента.

В ходе визита Зеленский подтвердил, что количество обстрелов в Донбассе в последнее время увеличилось, предположив, что это связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах контактной группы по урегулированию.