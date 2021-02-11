Киев, , 20:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество обстрелов в Донбассе в последнее время увеличилось.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом этом он сказал на брифинге 11 февраля в ходе визита на контролируемую Киевом территорию бывшей Донецкой области.

Зеленский заявил, что увеличение обстрелов связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах контактной группы по урегулированию, но не пояснил, по каким вопросам идет это давление.

«Однако, как бы скептически кто-то ни относился к слову «перемирие», режим прекращения огня необходим и является достижением, это спасло реальные жизни наших военных и гражданских», — добавил он.

Президент Украины привел следующую статистку — в 2018 году на Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799, в 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507, а в 2020 году убиты 50 военных, ранены 338.

ИА REGNUM напоминает, что глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент УкраиныЛеонид Кравчукранее заявил о том, что перемирие в Донбассе фактически уже не действует.

Эксперты заявляют, что Киев готовится к обострению конфликта в Донбассе и есть основания полагать, что интенсивность боестолкновений далее будет только расти.