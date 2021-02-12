Пхеньян, , 11:49 — REGNUM 11 февраля в Пхеньяне завершился второй пленум Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), на котором глава КНДР Ким Чен Ын поставил перед страной конкретные экономические задачи. Об этом 12 февраля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В своём выступлении генеральный секретарь ТПК обвинил кабинет министров в неумении подготовить работоспособные планы экономического развития, а также подчеркнул, что экономический план на текущий год ничем не отличается от предыдущего.

Он акцентировал внимание на том, что сельскохозяйственный сектор установил невыполнимые цели производства продуктов питания, несмотря на трудности с обеспечением сельскохозяйственной техникой и материалами, а производство на угольных шахтах и других объектах приостановлено из-за нехватки электроэнергии.

Сообщается, что глава КНДР также определил направления межкорейских отношений и внешней политики, однако подробностей ЦТАК не приводит.

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