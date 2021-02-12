Париж, , 11:32 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил на своей официальной странице в соцсети Twitter, что созвонился с американскими предпринимателями Биллом и Мелиндой Гейтс, чтобы обсудить борьбу с пандемией коронавируса.

«Я провел продуктивную беседу с Биллом и Милиндой Гейтс об Инициативе по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19, в частности о доступе развивающихся стран к средствах борьбы с пандемией, о долгосрочном финансировании экономик стран Африки и гендерном равенстве», — сообщил лидер Франции.

Напомним, 11 февраля в администрации президента Франции сообщили, что Макрон примет участие в съезде членов африканской организации G5 Сахель, который пройдет в столице Чада Нджамене.

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