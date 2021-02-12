Сеул, , 08:43 — REGNUM Новый глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 12 февраля телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в ходе переговоров представители двух стран отметили важность тесного двустороннего сотрудничества в процессе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

Стороны подтвердили, что союз Сеула и Вашингтона является основой мира, стабильности и процветания в Северо-Восточной Азии, Индо-Тихоокеанском регионе и во всём мире, а также договорились провести как можно скорее консультации на высоком уровне для обсуждения текущих вопросов.

В МИД Южной Кореи также сообщили, что представители двух стран обеспокоены недавним военным переворотом в Мьянме.

Напомним, что 27 января Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с бывшим министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва.

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