Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Действие санкций в отношении бывшего руководства Ливии и детей свергнутого главы ливийского государства Муаммара Каддафи продлил еще на один год президент США Джо Байден. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.

Указанный режим был введен 25 февраля 2011 года 44-м американским лидером Бараком Обамой и ежегодно каждый год. Санкции также распространяются на лиц, которые, по мнению властей США, причастны к нарушениям прав человека в Ливии или создают препятствия для национального примирения в этой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября 45-й американский президент Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, который действует с 1979 года и позволяет Вашингтону устанавливать санкции против Тегерана посредством ареста банковских счетов.

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