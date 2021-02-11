Брюссель, , 23:41 — REGNUM Резолюция с требованием приостановить запуск Белорусской АЭС принята Европарламентом 11 февраля.

За документ проголосовали 642 члена ЕП, против — 29, воздержался 21 депутат. Авторы резолюции аргументировали своё требованием тем, что по поводу безопасности на БелАЭ «есть серьёзные опасения».

Отметим, что резолюции ЕП не являются обязательными к исполнению и носят характер рекомендаций.

Напомним, в ЕП 11 февраля выступил еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Он сделал небольшой доклад по итогам визита европейских представителей на БелАЭ, отметив, что отчёт будет представлен в начале следующего месяца.

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