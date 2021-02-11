Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Выступление американского президента Джо Байдена на Мюнхенской конференцией по безопасности состоится 19 февраля, сообщила 11 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель американской администрации отметила, что мероприятие будет виртуальным. Байден, по словам Псаки, будет говорить о «важности трансатлантических связей» и о том, что США и ЕС следует совместно «противостоять глобальным вызовам».

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что в Мюнхенской конференции по безопасности Байден принимал участие не раз. Последний раз это было в 2019 г., к тому же он три раза был главой американской делегации на конференции.

Напомним, на этот раз ежегодное международное мероприятие — Мюнхенская конференция по безопасности — пройдёт вируально и завершится в течение одного дня. Ограничения связаны с пандемией.

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