Париж, , 18:21 — REGNUM В ходе выступления на церемонии вручения премии имени Илана Халими, вручаемой молодым людям, борющимся против дискриминации, премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил «обыкновенный расизм, скрытую ненависть, неистовый антисемитизм». Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Le Figaro.

Накануне презентации новой государственной платформы для борьбы со всеми формами дискриминации Anti-Discrimination, позволяющей сообщать о нарушениях онлайн или по телефону, Кастекс заявил следующее:

«В нашем обществе расизм и антисемитизм часто выражаются в небольших, но некрасивых и неприемлемых поступках, дерзких интонациях, обидных словах, неприличных жестах, которые могут ранить так же, как удары ножа или оскорбления».

«Обыкновенный расизм, скрытая ненависть, неистовый антисемитизм невыносимы, они не подходят нашему обществу и Республике», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Брижит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, объявила в интервью радиостанции France Bleu о начале программы по помощи детям, заразившимся SARS-CoV-2, в больницах Парижа.

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