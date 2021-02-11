Абу-Даби, , 15:51 — REGNUM Спикер парламента Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с визитом в ОАЭ, встретился 11 февраля со спикером Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, участники встречи обсудили вопросы сотрудничества, а также вывод космического аппарата «Аль-Амаль» на орбиту Марса.

Сакр Гобаш поблагодарил южнокорейского спикера за визит в Абу-Даби, а также пригласил его на выставку EXPO 2021 Dubai, которая состоится в октябре в Дубае. В свою очередь, Пак Бён Сок поблагодарил коллегу за приглашение, а также пригласил его на выставку EXPO 2030, которая пройдёт в южнокорейском Пусане.

Представители Южной Кореи и ОАЭ также согласились с тем, что странам необходимо расширить сотрудничество за счёт имеющихся тесных связей, включая АЭС Барака и подразделения южнокорейского спецназа Ark Unit.

Спикер Федерального национального совета ОАЭ отметил, что в настоящее время власти страны сосредоточены на укреплении отношений со странами Азии, акцентировав внимание на том, что Южная Корея стоит в приоритете.

Ранее спикер южнокорейского парламента Пак Бён Сок провел встречу с наследным принцем Абу-Даби Махаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее назвали отношения с ОАЭ стратегическом партнёрством