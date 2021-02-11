Киев, , 14:41 — REGNUM Указ президента Украины Владимира Зеленского о блокировании трех оппозиционных телеканалов не создал проблем с США и Евросоюзом, заявил народный депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко в интервью изданию «Телеграф».

Материал опубликован сегодня, 11 февраля.

Реакцию западного мира на санкции в отношении владельца телеканалов, депутата Рады Тараса Козака Яременко охарактеризовал как «сдержанная поддержка Киева», отметив, что это «абсолютно устраивает Украину». При этом, по его словам, негативная реакция России «вполне понятна».

«Решение о санкциях не затрагивает многие очень критично настроенные к власти СМИ, которые финансируются другим спектром российской политики. Хоть некоторые выглядят, с моей точки зрения, как явный инструмент работы российских спецслужб, через который запускаются определенные кремлевские нарративы», — добавил также депутат «Слуги народа».

ИА REGNUM напоминает, что 5 февраля в своем видео-обращении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что решение украинской власти о закрытии телеканалов было полностью поддержано США и Евросоюзом и странами «Большой семерки».

Между тем 10 февраля представитель отдела стратегических коммуникаций и анализа информации Европейской службы внешнего действияЮргис Вилчинскас заявил, чтоэкспертам ЕС требуется больше времени, чтобы оценить последствия решения властей Украины по блокированию оппозиционных телеканалов и давать оценку прямо сейчас они еще не готовы.