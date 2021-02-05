Киев, , 23:29 — REGNUM Решение украинской власти о закрытии телеканалов было полностью поддержано США и Евросоюзом и странами «Большой семерки», заявил в своем видео-обращении вечером 5 февраля президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что международные партнеры «четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов». Также он отметил, что решение Совнацбеза, по которому ведены санкции против телеканалов — «законно, логично, оправданно и, главное, справедливо».

Президент в очередной раз подчеркнул, что поводом для введения санкций стали исключительно выводы Службы безопасности Украины, а не критика оппозиционных телеканалов в его адрес.

«Давайте честно — сегодня власти попадает от всех каналов. Но далеко не все каналы попадают под санкции от власти», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в посольстве США в Киеве действительно заявили, что однозначно поддерживают санкции властей Украины против оппозиционных телеканалов, поскольку поддерживают усилия по противодействию «злонамеренному влиянию России».

Также, по версии Киева, в ЕС якобы на неофициальном уровне одобрительно отнеслись к решению заблокировать вещание трёх оппозиционных украинских телеканалов. Позже инсайдеры из Брюсселя сообщили, что это не вполне соответствует истине, а европейские чиновники признают право Киева защититься от манипуляций — но «это не должно происходить за счет свободы СМИ, а должно осуществляться с полным уважением основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами».

Комментарий послов стран G7 также был неоднозначным — дипломаты согласны, что Украине нужно бороться с дезинформацией в СМИ, но в рамках существования свободы медиа.