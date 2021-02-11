Минск, , 14:34 — REGNUM На данный момент Белоруссия оказалась последним действительно суверенным в Европе государством. Об этом 11 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время своего выступления на открытии шестого Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Как отметил белорусский лидер, республика неслучайно оказалась «в фокусе внимания основных международных игроков».

«По сути, наша страна сегодня — последнее действительно суверенное государство в Европе, может быть, и по этой причине страдает», — сказал Лукашенко.

Также он отметил, что борьба внутри страны идёт во многом вокруг того, чтобы вовлечь Белоруссию в орбиту своего влияния.

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что западные страны забыли о своих обещаниях не продвигать Североатлантический альянс (НАТО) на восток.