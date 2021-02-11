Москва, , 13:49 — REGNUM Законопроект о ненормированном служебном дне для сотрудников органов федеральной службы безопасности (ФСБ) внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Устанавливается ненормированный служебный день для руководства органов федеральной службы безопасности, а также предусматривается возможность его установления для иных категорий сотрудников.

Сотрудникам, для которых установлен ненормированный служебный день, будет предоставляться ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью до 10 суток.

Для сотрудников МВД, ФСО, ФСИН России и прочих законодательством Российской Федерации уже предусмотрена возможность установления для отдельных категорий сотрудников ненормированного служебного дня. Необходимость распространения указанной нормы также на сотрудников органов федеральной службы безопасности вызвана особенностями прохождения службы в указанных органах, отмечают авторы.