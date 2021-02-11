Москва, , 13:26 — REGNUM В настоящее время в Донбассе участились обстрелы, и есть основания полагать, что интенсивность боестолкновений будет расти. Об этом 11 февраля заявил журналист, политзаключённый на Украине (2015−2019 гг.) Игорь Кимаковский на телеканале «Россия 24».

«Идут обстрелы в районе Мариуполя, идут обстрелы в районе Светлодарской дуги… уже поговаривают о том, что на определённых направлениях концентрируется тяжёлая техника и вооружение», — заявил Кимаковский.

«На Украине на линии соприкосновения последние две недели работает комиссия министерства обороны Украины, которая проверяет материально-техническую базу, делает всё, чтобы улучшить снабжение войск, и ведётся серьёзная пропагандистская работа. Не секрет для всех, что уже есть раненые, есть убитые. Там сейчас идёт обострение конфликта», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук ранее заявил о том, что перемирие в Донбассе фактически уже не действует.

«Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а чёрное — чёрным», — заявил Кравчук.