Москва, , 13:05 — REGNUM Между США и Китаем год от года усиливается борьба за экономическое лидерство и политическое влияние, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Свою роль в усилении противоречий этом сыграл и бывший президент США Дональд Трамп: он начал торговую войну, внес китайские компании в черный список, возложил на Китай ответственность за распространение COVID-19.

Под финал президентства Трампа госсекретарь США Марк Помпео обвинил власти Китая в геноциде меньшинств в Синьцзяне.

Джо Байден неоднократно критиковал внешнеполитический курс

Трампа, так что от новой администрации США ждали шагов по сближению. Тем более, что Байден и Си встречались за последние десять лет восемь раз.

Однако телефонный разговор Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином показал, что США не будут резко менять формат американо-китайских отношений.

Это значит, что напряженность между странами будет усиливаться», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Джо Байден 10 февраля провёл первые после его избрания на пост президента США телефонные переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином.

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