Париж, , 16:52 — REGNUM Более 20% жителей Франции считают, что бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен «могли бы справиться лучше», чем нынешний лидер государства Эммануэль Макрон, если бы находились на посту президента Франции. Об этом свидетельствует опрос, проведенный 9−10 февраля социологической компанией Ifop-Fiducial и опубликованный 11 февраля Agence France-Presse.

По результатам опроса, 22% из 1019 опрошенных жителей Франции убеждены, что лучше, чем Макрон, с функциями президента справился бы бывший глава его правительства Филипп; при этом 63% думают, что Филипп «был бы не лучше, и не хуже», чем Макрон. 20% участников исследования считают, что наиболее эффективной оказалась бы Ле Пен.

При этом за главу крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона проголосовали 14% опрошенных, за мэра Парижа Анн Идальго — 9%, видного представителя партии «Европа Экология Зеленые» Янника Жадо — 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля во французском городе Нантер начался суд надЛе Пени ее сторонником, евродепутатом Жильбером Колларом за публикацию в интернете шокирующих фотографий, сделанных представителями ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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