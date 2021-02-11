Абу-Даби, , 10:30 — REGNUM Спикер парламента Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с визитом в ОАЭ, встретился 10 февраля с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители двух стран обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере экономики, сельского хозяйства, здравоохранения и борьбы с пандемией коронавируса.

В рамках встречи Пак Бён Сок назвал отношения Южной Кореи и ОАЭ стратегическом партнёрством, а также отметил успешность проекта строительства АЭС Барака, первый блок которой был построен южнокорейскими компаниями.

Спикер парламента Южной Кореи также подчеркнул важность укрепления взаимодействия сторон в различных областях, а наследный принц Абу-Даби, в свою очередь, отметил уникальность двусторонних отношений, имеющих неограниченный потенциал для дальнейшего развития.

Напомним, что Пак Бён Сок вылетел с визитом в ОАЭ 9 февраля по случаю 50-летия со дня основания этого государства. Он также посетит Бахрейн в связи с 45-летием установления двусторонних дипломатических отношений.

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