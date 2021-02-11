Бали, Индонезия, , 09:41 — REGNUM Заместитель посла Великобритании в Индонезии Роб Фенн высоко оценил политику и действия губернатора Бали в отношении борьбы с COVID-19, сообщает Antara.

«Мы впечатлены руководством губернатора во время пандемии», — заявил Роб Фенн, выразил благодарность за защиту 4000 британских граждан, находящихся на Бали.

По его словам, шаги и политика правительства провинции Бали обеспечили спокойствие и комфорт британским гражданам, живущим на Бали перед лицом пандемии.

Губернатор Бали по этому поводу объяснил стратегические шаги, предпринятые для борьбы с COVID-19 на Бали. Духовный фактор также играет важную роль в борьбе с пандемией. Губернатор также рассказал о балийском напитке, который помогает пациентам с COVID-19 выздороветь.

Как сообщало ИА REGNUM, Олимпийский комитет Индонезии и Национальный олимпийский комитет Катара намерены улучшать спортивные достижения двух стран.

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