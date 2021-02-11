Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против военных Мьянмы, участвовавших в государственном перевороте 1 февраля, сообщает агентство Reuters.

По словам Байдена, указ даст возможность администрации «немедленно наложить санкции на военных лидеров, управлявших переворотом, на их бизнес и их родственников». При этом американский президент не исключил ужесточения санкций и в дальнейшем, если военные не согласятся вернуть власть в Мьянме и освободить задержанных политических лидеров.

«Мы также намерены ввести серьезный контроль за экспортом. Мы приостанавливаем финансовую помощь, на которой может обогатиться бирманское правительство», — заявил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот, в ходе которого были арестованы президент страны и глава правящей партии. Военные ввели режим чрезвычайного положения сроком на один год, после которого начнется подготовка к новым выборам.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден анонсировал санкции против участников мятежа в Мьянме