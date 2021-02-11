Тегеран, , 07:46 — REGNUM 9 февраля вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заявила, что Исламская Республика и Дания разделяют общую цель в борьбе с терроризмом, а также обладают деловым и инвестиционным потенциалом, а также возможностями в различных областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 февраля.

Говоря о деятельности Дании в борьбе с терроризмом, она отметила, что, к сожалению, насилие и терроризм усилились в последние годы, при этом борьба с ними является общим делом между Ираном и Данией.

Она подчеркнула, что обе страны обладают большим деловым и инвестиционным потенциалом, а также возможностями в различных областях, включая развитие возобновляемых источников энергии, фармацевтики и системы здравоохранения.

На этой встрече Вар заявил, что создание безопасности и борьба с экстремизмом имеют большое значение для Дании.

Напомним, ранее 9 февраля в Тегеране Эбтекар встретилась и провела переговоры с послом Дании в Тегеране Яспером Варом.