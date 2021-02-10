Минск, , 21:05 — REGNUM «Белорусская калийная компания достигла соглашения с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) об установлении контрактной цены в размере 247 долларов США за тонну», — сказано в сообщении, опубликованном 10 февраля на сайте белорусской госкомпании.

БКК проинформировала, что цена для китайского рынка установлена со сроком поставки до 31 декабря 2021 года. Такой шаг, считает белорусский спецэкспортёр, следует рассматривать как содействие «стабильности мирового рынка калия и позитивный сигнал для дальнейшего роста цен в других регионах».

«Подписание нового китайского контракта вслед за заключенным индийским создает прочный фундамент для устойчивого спроса на калий и стимул для положительной ценовой динамики», — сказано в публикации.

Госпредприятие ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году после «калийной войны» с российским «Уралкалием». БКК является эксклюзивным экспортёром калийных удобрений производства белорусского госпредприятия-монополиста ОАО «Беларуськалий».