Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Президент США Джо Байден выбрал Давида Тарка на должность заместителя министра энергетики США и Джули Су на должность заместителя министра труда США, сообщил 10 февраля Reuters.

«Давид Тарк и Джули Су — это профессионалы своего дела. Они знают свою работу и имеют ценный опыт, так что у них получится помочь стране решить проблемы энергетического кризиса и помочь избавиться от безработицы», — цитирует сайт Белого дома президента Байдена.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса США столкнулись с ростом безработицы и экономическим кризисом. В феврале уровень безработицы в США показал более медленный спад, чем ожидалось в январе, и этим подкрепил аргумент о необходимости выделения правительством дополнительных средств на восстановление экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сенат одобрил предложенный президентом США Джо Байденом бюджетный план стоимостью в $1,9 трлн, который предусматривает пакет мер, направленных на поддержку экономики на фоне пандемии коронавируса. Большинство республиканцев противостоят принятию плана, обеспокоенные существующими у страны долгами.