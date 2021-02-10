Торонто , 10 февраля 2021, 20:52 — REGNUM Канада обвинила Китай в кибершпионаже, пишет 10 февраля CBC.
Власти Китая попытались украсть канадские технологии, заявил глава Канадской службы разведки и безопасности (CSIS) Дэвид Виньо.
Виньо рассказал, что попытки Китая украсть технологии Канады ставят по угрозу экономику страны.
«Угроза исходит не от китайского народа, а от правительства Китая, которое стремится занять первые места во всем — в экономике, технологиях, политике и военном деле», — отметил Виньо.
Глава CSIS также подчеркнул, что Канада тесно сотрудничает с исследователями, учеными и художниками из Китая и ценит их как специалистов, несмотря на действия китайских властей.
Виньо сообщил, что канадский сектор здравоохранения и аэрокосмическая промышленность особенно нуждаются в «иммунитете» к кибершпионажу. Также, многие стартапы, разрабатывающие свои технологии, еще не в состоянии защитить свои разработки.
«Исследования показывают, что угроза кибершпионажа со стороны Китая нанесла значительный вред канадским компаниям, —заявил Виньо. — Это ставит под угрозу экономику нашей страны, основанную на знаниях. Те, кто ворует наши инновационные технологии и ноу-хау, крадет у нас будущее».
Виньо добавил, что хоть угроза может исходить из любой точки мира, в CSIS больше всего обеспокоены действиями Китая и России.
Напомним, что США так же обвиняли Катай в кибершпионаже.
Как писал ранее ИА REGNUM, китайские дипломаты уверены, что сам Китай является одной из стран, которые страдают от кибератак и воровства интеллектуальной собственности. В силу этого, спекуляции на данной тематике продолжают принятую практику необоснованных обвинений КНР по всему спектру международных проблем.