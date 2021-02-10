Торонто , , 20:52 — REGNUM Канада обвинила Китай в кибершпионаже, пишет 10 февраля CBC.

Власти Китая попытались украсть канадские технологии, заявил глава Канадской службы разведки и безопасности (CSIS) Дэвид Виньо.

Виньо рассказал, что попытки Китая украсть технологии Канады ставят по угрозу экономику страны.

«Угроза исходит не от китайского народа, а от правительства Китая, которое стремится занять первые места во всем — в экономике, технологиях, политике и военном деле», — отметил Виньо.

Глава CSIS также подчеркнул, что Канада тесно сотрудничает с исследователями, учеными и художниками из Китая и ценит их как специалистов, несмотря на действия китайских властей.

Виньо сообщил, что канадский сектор здравоохранения и аэрокосмическая промышленность особенно нуждаются в «иммунитете» к кибершпионажу. Также, многие стартапы, разрабатывающие свои технологии, еще не в состоянии защитить свои разработки.

«Исследования показывают, что угроза кибершпионажа со стороны Китая нанесла значительный вред канадским компаниям, —заявил Виньо. — Это ставит под угрозу экономику нашей страны, основанную на знаниях. Те, кто ворует наши инновационные технологии и ноу-хау, крадет у нас будущее».

Виньо добавил, что хоть угроза может исходить из любой точки мира, в CSIS больше всего обеспокоены действиями Китая и России.

Напомним, что США так же обвиняли Катай в кибершпионаже.

Как писал ранее ИА REGNUM, китайские дипломаты уверены, что сам Китай является одной из стран, которые страдают от кибератак и воровства интеллектуальной собственности. В силу этого, спекуляции на данной тематике продолжают принятую практику необоснованных обвинений КНР по всему спектру международных проблем.