Бишкек, , 15:01 — REGNUM Глава Духовного управления мусульман Киргизии Максат ажы Токтомушев подал в отставку. Об этом сообщили в муфтияте сегодня, 10 февраля.

Также в муфтияте отметили, что будут готовы прокомментировать ситуацию с арестом главного бухгалтера ДУМК только после решения суда.

Максатбек ажы Токтомушев занимал должность муфтия Киргизии с января 2014 года.

ИА REGNUM напоминает, ранее в Киргизии разгорелся скандал, связанный с тем, что руководство Духовного управления мусульман республики незаконно использовало сданные паломниками на хадж в Саудовскую Аравию деньги.

Муфтият предоставил микрокредитным компаниям несколько займов суммой свыше 100 млн сомов (87,5 млн рублей). Делалось это небескорыстно — финансовые организации выплачивали руководству муфтията проценты по таким «кредитам». Согласно нормам ислама — подобные действия являются грехом.

Когда о финансовых махинациях узнали киргизстанские спецслужбы, руководство ДУМК предложило сотруднику госкомитета нацбезопасности взятку в размере $100 тысяч (7,4 млн рублей). Главного бухгалтера муфтията поймали с поличным в момент передачи этих денег.