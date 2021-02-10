Иерусалим, , 15:43 — REGNUM Лидер израильской оппозиции Яир Лапид на онлайн-встрече с участием более 600 человек прокомментировал тот факт, что президент США Джо Байден до сих пор не позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом передает Jerusalem Post 9 февраля.

По его словам, с инаугурации Байдена прошло уже три недели, но контакта с израильским лидером до сих пор не случилось.

«Нам понадобится другое правительство, чтобы ладить с администрацией Байдена», — сказал Лапид.