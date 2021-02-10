Джакарта, , 10:04 — REGNUM Посол Ирана в Индонезии Мохаммад Хуш Хейкал Азад сделал нечто необычное, выступая с речью в ознаменование национального дня Ирана, сообщает Sindonews.

Посредством рифмы посол выразил надежду на развитие дипломатических отношений между Ираном и Индонезией в будущем.

В своем выступлении Мохаммад Хуш Хейкал Азад заявил, что отношения между Ираном и Индонезией на самом деле существуют уже давно.

«Свидетельством исторической близости является наличие более 400 персидских слов на индонезийском языке», — отметил посол Ирана в Индонезии.

Тем не менее, дипломатические отношения между Ираном и Индонезией были установлены только в 1950 году. Иран надеется, что в ближайшие 70 лет отношения между двумя странами будут расширяться и улучшаться в различных областях.

Иран выдвинул ряд инициатив и предложений для решения региональных проблем, особенно в регионе Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Олимпийского комитета Индонезии Раджа Сапта Октохари посетил спортивный комплекс Aspire Academy в Катаре.

Читайте ранее в этом сюжете: Олимпийский комитет Индонезии оценил спорткомплекс Aspire Academy в Катаре