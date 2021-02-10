Манила, , 09:44 — REGNUM Власти Филиппин проявляют интерес к вертолетам и автомобильной технике российского производства. Об этом 10 февраля рассказал посол России в островном государстве Марат Павлов в интервью РИА Новости.

Как отметил дипломат, и российская, и филиппинская сторона заинтересованы в расширении комплекса отношений двух стран, включая сотрудничество в военно-технической сфере.

«В контактах с партнерами мы подчеркиваем нашу готовность оказать содействие модернизации и укреплению обороноспособности национальных вооруженных сил Филиппин», — заявил он.

Также российский дипломат напомнил, что соглашение между правительствами РФ и Филиппин о военно-техническом сотрудничестве было подписано в октябре 2017 года.

«Руководствуясь именно соображениями диверсификации источников продукции военного назначения, партнеры проявляют интерес к российской вертолетной и автомобильной технике. Надеемся, что в ближайшее время этот интерес приобретет более конкретные очертания», — добавил Павлов.

Кроме того, он уточнил, что из автомобилей «речь идет об используемых Сухопутными войсками и Береговой охраной «Уралах», а также Филиппинской национальной полицией — грузовиков ГАЗ «Садко».

Как передавало, ранее посол России на Филиппинах Марат Павлов сообщил, что в настоящее время переговоры о возможности поставок в страну российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», продолжаются в позитивном ключе.