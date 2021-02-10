Тегеран, , 08:34 — REGNUM Через несколько часов после проведения первой инъекции российской вакцины «Спутник V» в иранской столице Тегеране вакцина была доставлена в другие иранские провинции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 февраля.

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Начало вакцинации последовало за приказом президента Хасана Рухани, при этом сын министра здравоохранения Саида Намаки был первым человеком, получившим вакцину.

«Наиболее приоритетными группами людей для вакцинации являются врачи и медсестры, работающие в отделениях интенсивной терапии больниц», — заявил министр здравоохранения.

Сообщения из разных провинций свидетельствуют о том, что вакцинация началась в провинциях Казвин, Занджан, Лорестан, Йезд, Хамедан и Мазандаран. Западный Азербайджан и провинция Керман также намерены начать вакцинацию.

Вакцинация в центральной провинции Кум, как сообщается, начнется 10 февраля, а в южной провинции Хормозган вакцинация стартует 12 февраля. Западная провинция Керманшах также получила первую партию вакцины.

Министр здравоохранения заявил, что Иран выбрал и импортировал одну из наименее вредных и менее опасных вакцин после оценки наиболее надежных имеющихся вакцин.