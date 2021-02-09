Тирана, , 23:31 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 9 февраля прокомментировал высылку из РФ первого секретаря посольства Албании в России Йониды Дрогу.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это привело «к спаду и так низкой температуры отношений, но больше никаких проблем нет».

Напомним, ранее МИД Албании под предлогом несоблюдения мер по профилактике коронавируса выслал из Тираны российского дипломата Алексея Кривошеева.

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Тем временем, несмотря на провокации албанского премьер-министра, российские дипломаты не оставляют попыток предложить Албании, переживающей пик эпидемии, отечественную вакцину от коронавируса.

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