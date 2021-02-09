Киев, , 21:44 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещает премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, что альянс не допустит единоличного доминирования России в Чёрном море.

Корабль НАТО в одесском порту Mil.gov.ua

Об этом он заявил в Брюсселе вечером 9 февраля на совместной пресс-конференции со Шмыгалем, передает корреспондент ИА REGNUM.

»Без сомнения, мы должны обеспечить, чтобы Чёрное море не было чем-то, находящимся под доминированием одной страны — России», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что Чёрное море имеет стратегическую важность для НАТО, поскольку три страны-союзницы — Турция, Болгария и Румыния — являются прибрежными странами, а Украина и Грузия, имеющие выход к этому морю — «очень близкие и уважаемые партнеры».

«Только на протяжении последних двух недель у нас были три американских боевых корабля, задействованные в Чёрном море… некоторые из них проводили учения и тренировки с украинским флотом. Мы имеем также больше воздушного патрулирования, а также присутствие на суше, где силы НАТО проводят тренировки и проявляют активность в этом регионе… НАТО продолжает наращивать помощь странам-партнерам — Украине и Грузии, включая развитие их военно-морских возможностей», — сказал Столтенберг.

«НАТО присутствует в Чёрном море, мы работаем с Украиной, и мы внимательно рассматриваем, что нужно сделать для увеличения нашего присутствия там», — добавил глава альянса.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре в Киеве заявили, что Украина сейчас готова быть одним из ключевых союзников США в регионе Чёрного моря, «на восточном фланге сил НАТО».

В начале декабряминистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО «не представляют» безопасность Чёрного моря без Украины и Грузии, что является принципиально важным моментом.