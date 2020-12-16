Киев, , 22:06 — REGNUM Украина готова углубить системное взаимодействие с США, в том числе — в Черноморском регионе, заявила 16 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время онлайн-конференции, организованной фондом «США-Украина».

Заявление Стефанишиной цитирует украинское государственное информагентство «Укринформ».

По словам представителя правительства в Киеве, Украина сейчас готова быть одним из ключевых союзников США в регионе Черного моря, «на восточном фланге сил НАТО».

«Украина и сегодня играет важную роль в регионе… одновременно более мощное и системное взаимодействие с США и НАТО обеспечит еще больший вклад в безопасность Черного моря. Такой подход, безусловно, позволит иметь большее влияние на ситуацию и эффективно отвечать на вызовы по фактически одностороннему контролю России в некоторых частях Черного моря», — заявила Стефанишина.

В этом контексте «Укринформ» также публикует заявление экс-командующего ВС США в Европе генерала-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, который призвал Запад перехватить инициативу в Черноморском регионе.

«Мы должны создать максимум дискомфорта для командования российского флота в Черном море на их базах… Например, для этого Украина, Румыния, Грузия, США, Великобритания должны контролировать ситуацию вокруг российских баз, используя, в частности, беспилотные системы разведки и наблюдения», — отметил Ходжес.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО «не представляют» безопасность Черного моря без Украины и Грузии, что является принципиально важным моментом.