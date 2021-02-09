Рим, , 21:36 — REGNUM Кандидат в премьер-министры Италии, экс-глава Центробанка ЕС Марио Драги внимательно слушает предложения оппозиционеров, что отличает его в лучшую сторону от его предшественника Джузеппе Конте, заявила журналистам после встречи с Драги во вторник, 9 февраля, лидер оппозиционной правоцентристской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Она подтвердила, что партия не поддержит кандидатуру Драги на пост премьера и не войдет в состав нового правительства, при этом «Братья Италии» готовы поддерживать отдельные инициативы новой власти.

Главным направлением деятельности новой власти сейчас должен стать «перезапуск экономики», следует отменять ограничения и обеспечивать возвращение к работе при соблюдении всех необходимых мер санитарной безопасности, сказала Мелони.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года правящая либерал-популистская коалиция Италии после выхода из нее партии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

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Тем не менее президент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Однако договориться у прежних союзников не получилось, 2 февраля их консультации были прерваны.

В тот же день Маттарелла заявил, что по-прежнему не считает нужным проводить досрочные выборы в условиях коронакризиса. Президент предложил экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать «широкое» правительство. Предложение было принято 3 февраля, в тот же день начались новые консультации. Предполагается, что новое правительство поддержат все основные парламентские партии (популисты, правые и либералы), кроме правоцентристов из «Братьев Италии».