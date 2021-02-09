Брюссель, , 17:15 — REGNUM Отставки верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля потребовала группа из 81 депутата Европейского парламента, написал 9 февраля инициатор обращения Рихо Торрес (Эстония) в Twitter.

Соответствующее требование сформулировано в письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Аргументом к отставке Борреля является его «унизительный» визит в Россию.

Торрес «Спасибо каждому из числа 81 евродепутата, присоединившемуся к моему письму».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит Борреля 4−6 февраля в Россию состоялся на фоне обострения отношений Москвы и Брюсселя после заявления ряда европейских стран в «защиту Навального» и обещаний выслать («ответно») российских дипломатов.

Лавров во время встречи с Боррелем 5 февраля, комментируя реакцию ЕС на ситуацию вокруг блогера Алексея Навального, заявил: «Евросоюз является ненадёжным партнёром (по крайней мере, на данном этапе)».

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