Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько может вернуться в Государственную думу. Об этом чиновник заявил на пресс-конференции.

По словам Бидонько, он намерен выставить свою кандидатуру на праймериз партии «Единая Россия». По итогам предварительного голосования чиновник намерен принять дальнейшие решения.

«Пока сформированной четкой позиции у меня нет», — признался вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Бидонько был депутатом от ЕР в действующем созыве, но принял предложение стать вице-губернатором.

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