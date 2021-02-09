Екатеринбург, 9 февраля 2021, 15:11 — REGNUM Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько может вернуться в Государственную думу. Об этом чиновник заявил на пресс-конференции.
По словам Бидонько, он намерен выставить свою кандидатуру на праймериз партии «Единая Россия». По итогам предварительного голосования чиновник намерен принять дальнейшие решения.
«Пока сформированной четкой позиции у меня нет», — признался вице-губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, Бидонько был депутатом от ЕР в действующем созыве, но принял предложение стать вице-губернатором.
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