Афины , 9 февраля 2021, 15:31 — REGNUM Министерство иностранных дел Греции выразило солидарность с людьми и спасателями в Индии, где обрушившийся ледник унёс жизни по меньшей мере 26 человек, а ещё 195 пропали без вести. Об этом МИД пишет в своем Twitter 8 февраля.
Ведомство сообщает, что глубоко опечалено гибелью людей в результате прорыва ледника в Уттаракханде.
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Как сообщалось ранее, общая сумма ущерба от схода ледника в районе строительства электростанции в штате Уттаракханд, расположенном на севере Индии, по предварительным оценкам, составляет около 15 млрд рупий (свыше $200 млн).