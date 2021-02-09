Афины , , 15:31 — REGNUM Министерство иностранных дел Греции выразило солидарность с людьми и спасателями в Индии, где обрушившийся ледник унёс жизни по меньшей мере 26 человек, а ещё 195 пропали без вести. Об этом МИД пишет в своем Twitter 8 февраля.

Ведомство сообщает, что глубоко опечалено гибелью людей в результате прорыва ледника в Уттаракханде.

«Мы думаем о семьях погибших и о спасательных бригадах, борющихся за спасение жизней. Мы солидарны с народом Индии и со всеми, кто пострадал от этой трагедии», — говорится в заявлении.

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Как сообщалось ранее, общая сумма ущерба от схода ледника в районе строительства электростанции в штате Уттаракханд, расположенном на севере Индии, по предварительным оценкам, составляет около 15 млрд рупий (свыше $200 млн).