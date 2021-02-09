Париж, , 14:18 — REGNUM Депутату Национального собрания Франции Пьеру Хенрие, назвавшему свою коллегу Матильду Пано «торговкой рыбы» за «выкрики» и «перебивание», было назначено наказание в виде штрафа. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает Le Figaro.

Уточняется, что председатель нижней палаты французского парламента Ришар Ферран на месяц лишил депутата от партии «Вперёд, Республика!» четверти его ежемесячного депутатского вознаграждения за оскорбление, которое Пано, член партии «Непокоренная Франция», назвала «сексистским».

Напомним, 3 февраля Матильда Пано потребовала «извинений» и «санкций» в отношении Хенрие за то, что тот назвал её» торговкой рыбой».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля Хенрие принёс извинения Пано, ранее пожаловавшейся на «сексистские оскорбления» в парламенте.

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