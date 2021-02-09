Варшава, , 13:45 — REGNUM В минюсте Польши пришли к выводу о необходимости закрепить законодательное регулирование деятельности социальных сетей. Об этом заявил заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета в эфире Polskie Radio 24.

«Сегодня вся мировая информационная повестка все больше находится в социальных сетях. А кто определяет правила их работы? Небольшая группа лиц. Это крупные транснациональные корпорации, работающие за пределами национальных границ. Поэтому мы пришли к выводу, что необходимо разрабатывать инструменты для того, чтобы их деятельность регулировалась государством. К этому уже пришли в некоторых странах», — заявил Калета.

По словам замминистра, его на эту мысль подтолкнули участившиеся случаи цензуры в социальных сетях, что, по его мнению, является очень тревожным симптомом и угрозой свободе слова. «Всё чаще мы видим, что интернет, который должен быть оазисом свободы, позволяющим излагать свои взгляды и мнения, стал местом, где каждое слово нужно писать с осторожностью», — подчеркнул он.

«Государственное регулирование соцсетей позволит пользователям обращаться в польский административный орган в случае, если администраторы социальных сетей заблокируют или удалят размещенный контент, не нарушающий законы. Как и во всех иных сферах — если между гражданином и организацией возникает спор, его должно решать государство», — заключил чиновник.

Как сообщали ИА REGNUM, в начале января Facebook, Twitter, а также ряд иных социальных сетей заблокировали на некоторое время аккаунты экс-президента США Дональда Трампа. 12 января Facebook заблокировал официальный аккаунт Вышеградской группы стран (сообщество Польши, Венгрии, Словакии и Чехии).