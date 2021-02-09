Пхеньян, , 08:28 — REGNUM Лидер КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын выступил с докладом о первоочередных задачах экономического развития страны на начавшемся 8 февраля в Пхеньяне втором пленуме ЦК ТПК. Об этом 9 февраля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Генеральный секретарь отметил, что постановление съезда партии — это долгосрочные задачи во всех сферах, которые нужно выполнить за предстоящие пять лет. На пленуме необходимо детально изучить планы работы на этот год, закрепить их и претворять в жизнь как решение ЦК партии», — говорится в опубликованном сообщении.

В выступлении Ким Чен Ына «были чётко обозначены» и подвергнуты критике «пассивные и приспособленческие тенденции» в государственных органах по руководству народным хозяйством и названы средства, необходимые для их преодоления. А также подчёркнута важность новаторства в социалистическом строительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, второе пленарное заседание Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) восьмого созыва состоится в первой декаде февраля.

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