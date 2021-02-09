Брюссель, , 08:05 — REGNUM Совет Европы планирует привлечь консультантов к работе в рамках проекта по защите национальных меньшинств на Украине, сообщает RT со ссылкой на описание соответствующего тендера.

Отмечается, что в документе говорится о защите прав нацменьшинств в целом, при этом особо подчёркивается необходимость привлечения внимания к проблемам рома в этой стране. О других народах и языках не упоминается.

К участию в инициативе планируется привлечь до 30 специалистов. Они будут заниматься в том числе содействием расширения участия нацменьшинств в принятии решений на местном уровне.

Кроме того, они займутся работой по облегчению доступа к документам, удостоверяющим личность, а также разработкой стратегии преподавания на цыганском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Европы привлечет более 60 консультантов для приведения системы уголовного правосудия на Украине к европейским стандартам.

Предполагается, что они повысят эффективность работы украинской прокуратуры в соответствии со стандартами СЕ, подготовят юристов, проверят правовые документы и проведут социологические исследования. Для этого предусмотрено финансирование до €130 тыс.

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