Вашингтон, , 05:10 — REGNUM Верный подход к политике в отношении Китая применял бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 8 февраля в эфире телеканала CNN.

По словам нового главы госдепартамента, предыдущий американский лидер относился к КНР более жестко. Однако, Блинкен считает, что шаги Трампом в рамках реализации этой политической линии «выходили за пределы дозволенного».

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон должен разговаривать с Пекином с позиции силы, невзирая на характер отношений: противостояние, соперничество или взаимодействие. Для этого, по мнению Блинкена, американским властям необходимы сильные союзники.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля глава Белого дома Джо Байден заявил, что США и Китай не должны конфликтовать, несмотря на острую конкуренцию между странами.

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