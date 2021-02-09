Вашингтон, , 04:08 — REGNUM Лидеры демократов Чак Шумер и республиканцев Митч Макконнелл в Сенате США согласовали регламент проведения процедуры импичмента экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом Шумер заявил в ходе выступления в законодательном органе.

«Формат, о котором мы договорились, в высшей степени справедлив», — заявил он.

В свою очередь Макконнелл добавил, что согласованный регламент даст возможность и стороне обвинения, и стороне защиты высказаться. По его словам, обеим сторонам отведут равное количество времени на процессе.

Как сообщало ИА REGNUMм, ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что экс-президента США Дональда Трампа должна судить история, а не Конгресс. Он добавил, что считает второй импичмент Трампа неконституционным.

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