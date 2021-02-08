Приштина, , 23:39 — REGNUM Заместитель председателя Демократической лиги Косово Агим Велиу 8 февраля в ходе встречи с избирателями в преддверии досрочных парламентских выборов 14 февраля заявил, что Косово не позволит «левым» окрасить край в алый. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Красные бригады вышли на поверхность, чтобы полностью покрыть его алым. Они распространяют по всему Косово красные ленты. Они поступают так, чтобы показать, что если они реализуют свою месту, то после 14 февраля они окрасят все Косово в алый. Но Лап (город в Косово) и все Косово не позволят им это.

Агим Велиу В воскресенье, 14 февраля, будет положен конец замыслам левых, марксистов и ленинистов. В этот день падут все пирамиды опросов, которые проводились, чтобы завысить процент.

Напомним, еще год назад «левые», под которыми Велиу подразумевает «Движение за самоопределение», состояли в коалиции с Демократической лигой Косово. Причиной развала этой коалиции стал отказ лидера «Самоопределения» Курти пойти на уступки США, формальным же предлогом стала отставка Велиу с поста министра внутренних дел Косово.

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