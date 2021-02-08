Приштина, 8 февраля 2021, 23:39 — REGNUM Заместитель председателя Демократической лиги Косово Агим Велиу 8 февраля в ходе встречи с избирателями в преддверии досрочных парламентских выборов 14 февраля заявил, что Косово не позволит «левым» окрасить край в алый. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
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Напомним, еще год назад «левые», под которыми Велиу подразумевает «Движение за самоопределение», состояли в коалиции с Демократической лигой Косово. Причиной развала этой коалиции стал отказ лидера «Самоопределения» Курти пойти на уступки США, формальным же предлогом стала отставка Велиу с поста министра внутренних дел Косово.
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