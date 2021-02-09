Москва, , 00:03 — REGNUM Заявление основатель компании Microsoft, мультимиллиардера Билла Гейтса о том, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 8 февраля в социальной сети Facebook.

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«Стареет Билл, стареет. Но то, что пандемия якобы на климат повлияла — улыбнуло. Всё-таки в старости есть свои плюсы. Хорошая и добрая глупость появляется», — поделился своим мнением Villiam K.

Многие комментаторы отметили, что воспринимают Гейтса скорее как злодея, нежели специалиста по тем или иным вопросам в области пандемий. Граждане в негативном свете восприняли его прогноз и не считают его правдоподобным.

«Долго еще этот «пророк» будет вещать нам свои прогнозы о будущем мира! Надоел уже! Много на себя берет, прозорливец чёртов! Каждый под Богом ходит! Он забыл об этом», — считает Валентина С.

Некоторые пользователи считают, что суть благотворительности, которой занимается основатель Microsoft, заключается лишь в ещё большем извлечении прибыли, основанной на людском горе.

«Вовсе он не филантроп. Он владеет акциями крупных фармацевтических компаний, ему выгодно запугивать людей болезнями, чтобы больше продавать лекарств», — написала Елена С.

Нашлись и те, кто указал, что Гейтс постоянно занимается прогнозированием судьбы человечества, но всего его сценарии предвещают людям одни лишь беды. Граждане уверены, что у таких, как Гейтс отсутствует позитивный образ будущего.

«Ну, вот змей начал говорить, ни одной положительной темы для человечества. Какие ещё болезни он придумал со своей компанией против человечества? Он ведь к медицине никого отношения не имеет, а говорит только об угрозах человечеству, связанных с пандемиями», — пишет Фарзин Д.

Напомним, 8 февраля основатель Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс заявил в интервью YouTube-каналу Veritasium, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм.