Шкодра, , 20:32 — REGNUM Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп посетил город Шкодра на севере Албании в рамках своего официального визита в эту страну. Шентоп был приглашён на культурное мероприятие, подготовленное студентами в средней школе имам-хатыба Хаджи Шейха Шамии в Шкодре. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Шентоп, который также выступил с речью, адресованной студентам и родителям, напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и имам-хатыб проводили телеконференцию во время церемонии открытия этой школы.

«В этом географическом районе два дружественных государства, Албания и Турция, на протяжении веков разделяют общие чувства, с радостью сближаются и расширяют сотрудничество после долгого перерыва», — отметил он.

Шентоп отметил, что глубокие исторические связи между Турцией и Албанией, несмотря на некоторые периоды разногласий, сегодня развиваются в атмосфере дружбы и братства.

«Мы в очередной раз убедились, насколько важно развивать межгосударственное сотрудничество во время пандемии. Турция показала яркий пример взаимовыручки, направляя медицинскую помощь многим странам мира и, в частности, балканским государствам в эти трудные дни. В связи с этим в период эпидемии отношения между Албанией и нашей страной развивались еще более интенсивно, и этот подъем продолжается до сих пор и будет продолжаться», — подчеркнул Шентоп.