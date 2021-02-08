Улан-Батор, , 16:25 — REGNUM Посол КНР в Монголии Чай Вэньжуй 8 февраля поздравил монгольский народ с наступающим буддийским праздником — «Сагаалган» (Белый месяц), — передает ИА REGNUM.

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«Уходящий год был необычным. Китай и Монголия помогали друг другу бороться с внезапной эпидемией, совместно создали медицинский альянс между двумя странами и продемонстрировали высокий уровень всеобъемлющего стратигеческого партнерства Китай и Монголии и крепкую дружбу между двумя народами. Во время визита президента Монголии Халтмаагийна Баттулги в феврале прошлого года председатель Си Цзиньпин провел переговоры и главы двух стран достигли важной договоренности о двусторонних отношениях и сотрудничестве в направлении борьбы с эпидемией», — говорится в поздравлении посла.

Также посол Чай Вэньжуй отметил, что 30 тысяч овец, подаренных монгольской стороной, стали «самой популярной темой года» в Китае, жители провинции Хубэй в ответ послали чай монгольскому народу.

В своем поздравлении посол Чай Вэньжуй заявил о решении Китая поставить вакцину в Монголию.

«Сегодня во всех странах мира активно происходит вакцинация. Китай находится в чрезвычайном положении, вакцинируя свое население, но решил безвозмездно помочь вакциной Монголии», — отметил посол КНР.

Отметим, 4 февраля вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан принял чрезвычайного и полномочного посла РФ в Монголии Искандера Азизова. В ходе встречи посол РФ выразил уверенность, что продолжит переговоры о поставке вакцины «Спутник V» для вакцинации населения страны.

По данным пресс-службы правительства Монголии, рабочая группа продолжает переговоры со многими странами о возможности поставки вакцины от коронавируса.

Отметим, по состоянию 8 февраля общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Монголии достигло 2073. За минувшие сутки выявлены 50 случаев. Власти планируют ввести строгий карантин накануне национального праздника «Белый месяц» с 11 по 23 февраля, и за этот срок протестировать все семьи.