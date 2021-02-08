Москва, , 14:18 — REGNUM В послании президенту РФ Владимиру Путину говорится об особенностях отношений между Ираном и Россией, сообщил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

«Главная тема этого визита — это передача послания верховного лидера Исламской республики Иран президенту РФ, его превосходительству Владимиру Владимировичу Путину», — сказал Галибаф.

«В этом послании было подчеркнуто, что отношения между нашими странами, Исламской республикой Иран и РФ, являются крепкими, стратегическими и последовательными. И никакие политические изменения в мире, никакие односторонние подходы никогда не окажут влияния на стратегические отношения между Ираном и Россией», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель собрания исламского совета Ирана Мохаммад Багер Галибаф передал послание духовного лидера Али Хаменеи президенту РФ Владимиру Путину.

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